Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

К 2030 году планируется, что по городу будут курсировать свыше 5 тысяч электробусов российского производства.

В столице насчитывается больше 1 700 электробусов. Они помогли сократить выбросы углекислого газа в Москве на 130 тысяч тонн за почти 6 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Один электробус сокращает выбросы СО2 на 60 тонн в год, таких машин сегодня уже больше 1700. К 2030 году планируется, что по городу будут курсировать свыше 5 тысяч электробусов российского производства.