NYT опубликовала якобы незаключенный договор между Россией и Украиной за 2022-й

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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По информации издания, Незалежная обещала сохранять нейтралитет.

В 2022 году существовал якобы проект мирного договора между Россией и Украиной. Документ опубликовало американское издание The New York Times.

По информации издания, материалы для их рассмотрения предоставили украинские, российские и европейские источники, а подлинность подтвердили участники переговоров в Стамбуле 29 марта 2022 года.

Судя по документам, можно заключить, что шло обсуждение условий для прекращения спецоперации. Украина активно отказывалась идти на уступки или просто игнорировала часть выдвинутых предложений.

Великобритания, Китай, Россия, США, Франция названы в документе гарантами безопасности Украины. Для Белоруссии и Турции статус согласован не был.

«Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в конституции Украины. Государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины, как постоянно нейтрального государства, а также обязуются обеспечить соблюдение данного статуса на международном уровне», — написано в упомянутом документе.

Также в требования вошел запрет пропаганды нацизма, фашизма, неонацизма и агрессивного национализма. Представители Украины отказались от обсуждения этих условий.

Помимо этого, из документа следует, что Украина на основании «Стамбульского коммюнике» от 29 марта 2022 года отказалась обсуждать снятие появившихся в 2014 году санкций, всевозможных ограничений и запретов.

Россия со своей стороны увела от территории Киева в 2022 году войска, однако, после того, как это произошло, Киеву резко стал неинтересен «мирный договор».

В феврале 2024 года Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону прокомментировал сложившуюся два года назад ситуацию. Он заявил, что Россия по сей день готова на переговоры, но Украине это неинтересно. По его словам, в 2022 году именно по инициативе Украины переговоры не пришли к логичному завершению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что план по мобилизации увеличили вдвое в трех областях Украины.