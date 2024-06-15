Теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не выступят на Олимпиаде в Париже

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Не все спортсмены смогут представлять Россию на соревнованиях.

Теннисисты из России Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не выступят на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

«Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют. Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», — заявил Тарпищев.

На днях Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских теннисистов к участию к Олимпиаде в Париже. Шамиль Тарпищев объяснил, что ранее в ITF были отправлены на согласование фамилии входивших в первую сотню игроков. Теперь планируется до 19 июня сформировать окончательную заявку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, вручат ли атлетам из РФ перешедшие медали прошлых Олимпиад. МОК заявлял, что не намеревается награждать российских спортсменов.