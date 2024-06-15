Мистические энергии: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 июня

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 17 по 23 июня.

Основная энергия недели (Карта Таро — Верховная Жрица)

Фото: 5-tv.ru

Карта сулит мистические энергии на этой неделе. Возможно, что-то тайное станет явным. Можно получить какую-либо важную информацию, которую вы долгое время искали. Однако не нужно жить в иллюзиях и отрываться от действительности. Некоторым в этот период придется делать серьезный выбор.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Рыцарь Кубков)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе в сфере финансов все будет хорошо. Рыцарь Кубков указывает на проявление эмоций и возникновение любовных порывов.

Это означает, что в финансовых делах необходимо делать все по любви, а также действовать исключительно по собственному желанию. Все важные поездки и командировки на этой неделе пройдут благополучно.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Тройка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

В этот период можно уверенно строить планы, особенно это касается семейных отношений. Планируйте совместные поездки и не затягивайте с реализацией задуманного. На этой неделе есть шанс наладить коммуникацию с людьми, которые долго время вас отталкивали.

Совет на неделю (Карта Таро — Рыцарь Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Карты советуют двигаться вперед и совершать решительные действия. В это время дела, которые вы долго откладывали, могут сдвинуться с места. Кроме того, не стоит бояться перемен, тогда произойдет перерождение энергии, и начнется новый этап в жизни.

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