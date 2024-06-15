Мистические энергии: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 июня
Фото, видео: 5-tv.ru
Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.
Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.
Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 17 по 23 июня.
Основная энергия недели (Карта Таро — Верховная Жрица)
Карта сулит мистические энергии на этой неделе. Возможно, что-то тайное станет явным. Можно получить какую-либо важную информацию, которую вы долгое время искали. Однако не нужно жить в иллюзиях и отрываться от действительности. Некоторым в этот период придется делать серьезный выбор.
Прогноз финансов недели (Карта Таро — Рыцарь Кубков)
На этой неделе в сфере финансов все будет хорошо. Рыцарь Кубков указывает на проявление эмоций и возникновение любовных порывов.
Это означает, что в финансовых делах необходимо делать все по любви, а также действовать исключительно по собственному желанию. Все важные поездки и командировки на этой неделе пройдут благополучно.
Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Тройка Жезлов)
В этот период можно уверенно строить планы, особенно это касается семейных отношений. Планируйте совместные поездки и не затягивайте с реализацией задуманного. На этой неделе есть шанс наладить коммуникацию с людьми, которые долго время вас отталкивали.
Совет на неделю (Карта Таро — Рыцарь Жезлов)
Карты советуют двигаться вперед и совершать решительные действия. В это время дела, которые вы долго откладывали, могут сдвинуться с места. Кроме того, не стоит бояться перемен, тогда произойдет перерождение энергии, и начнется новый этап в жизни.
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