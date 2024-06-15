Прощание с погибшим оператором НТВ Валерием Кожиным пройдет 18 июня в «Телецентре»

Фото: Telegram / НТВ / ntvnews

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Где похоронят убитого киевским режимом сотрудника СМИ?

В «Телецентре» Останкино 18 июня в 11 часов утра по московскому времени состоится прощание с погибшим оператором НТВ Валерием Кожиным. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Похороны убитого киевским режимом сотрудника СМИ пройдут на его родине в Тверской области — в городе Калязин. Проводить на кладбище в последний путь Кожина смогут только родные и близкие, для журналистов трагичное мероприятие будет закрыто.

В данный момент возбуждено уголовное дело по факту обстрела в районе Горловки 13 июня, из-за которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и тяжело ранен военный корреспондент Алексей Ивлиев.

Валерий Кожин родился в 1978 году. На НТВ он начал работать в 2006-м. Был звукооператором, а после стал телеоператором.

Успел поработать в горячих точках — в Сирии, ДНР и ЛНР. За профессионализм и мужество имел несколько наград, среди которых: медаль «За Отвагу» (2014 г.), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (2016 и 2018 г.), медаль Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» (2018 г.).

Все, что известно о чудовищной трагедии, ранее рассказывал 5-tv.ru.