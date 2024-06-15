Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России сделал накануне последнее предложение об урегулировании украинского кризиса мирным путем.

Реакцию западных стран на предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского кризиса официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неконструктивной. Об этом он сообщил на брифинге с журналистами.

«Ее много, огромное количество — официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера», — сказал он.

Для Украины сейчас наступил важный момент, когда она имеет возможность сохранить свою независимость, несмотря на опасность ее утраты. Путин вспомнил цепь событий: начало протестов на Майдане, соглашение между оппозицией и Януковичем, а также трагические события на Майдане.

Неудовлетворенность украинским правительством была использована безрассудно, власть была захвачена, армия была отправлена на восток Украины, где мирных жителей убивали восемь лет. Россия была вынуждена вмешаться, чтобы остановить кровопролитие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему РФ и ЕС не могут договориться по ситуации на Украине.