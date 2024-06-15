Пробыл час: Чернышев приходит на могилу Заворотнюк каждые выходные

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Пятилетняя дочь супругов была вместе с отцом, но он принял решение оставить девочку в машине.

Вдовец Петр Чернышев вновь посетил могилу бывшей жены актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщил StarHit.ru.

Он принес большой букет и просидел у места захоронения час. Спортсмен поправил и полил все цветы, которые приносили ранее.

В машине его ждала пятилетняя дочь Мила. Петр не стал брать малышку с собой, чтобы меньше травмировать детскую психику, на которую в последнее время выпало и так много переживаний.

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня в Москве на Троекуровском кладбище. С ней пришли проститься множество звезд, коллег. Ее смерть стала большой потерей не только для близких, но и для поклонников, численность которых тяжело сосчитать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Елена Старостина рассказала, как Анастасия Заворотнюк теряла зрение.