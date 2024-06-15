Полуголая вечеринка, новый уровень: Басков оскорбил Бузову и Киркорова публично

Их встреча на модной премии обернулась скандалом.

Голые пляски певицы Ольги Бузовой на Дне Детей и отъезд отпрысков поп-короля эстрады Филиппа Киркорова получили свое закономерное развитие в публичном обществе. Только-только скандалы с их именами поутихли, как дуэт бывших друзей вновь оконфузился на глазах сотен зрителей.

На этот раз подножку коллегам по цеху поставил «золотой голос России», певец Николай Басков.

На музыкальной премии одного развлекательного телеканала Басков, ставший ведущим вечера, перешел красную черту.

С порога «натуральный блондин» набросился сначала на Киркорова, с которым дружил очень много лет, а затем и на Бузову.

Только появившийся при полном параде Киркоров тут же услышал в свою адрес несколько колких шуточек от Баскова. В какой-то момент ведущий явно злоупотребил теплым отношением коллеги по цеху к себе и начал пикировать его словами в рэп-стиле.

«Я ведущий, но дорого поющий <…> А ты ведомый», — колко подшутил над Киркоровым Басков, не преминув сверкнуть хитрой улыбкой в зал.

Киркоров шутку, задевающую его достоинство, пропустил мимо ушей, парировав Баскову, что тот теперь «заклятый друг».

На этом выходки острого на язык артиста, впрочем, не закончились — следующей жертвой стала певица Ольга Бузова.

С трудом избавившаяся от клейма последовательницы Насти Ивлеевой поющая ведущая сверкнула блестящим костюмом, а после выступления с трудом сдерживая слезы, сбежала со сцены из-за пошлой шутки Баскова.

Не удержавшийся от колкости музыкант заявил, что впервые видит, как Ольга Бузова оделась полностью.

Столь незатейливым способом Басков сделал отсылку к тому самому скандалу, когда знаменитость вышла петь перед детьми в корсете и стрингах.

Оскорбленная до глубины души Бузова проглотила выпад в свой адрес со сцены, промямлила что-то невразумительное в ответ, а затем сбежала за кулисы.

Но и на этом телеведущая явно не удовлетворилась. Чуть успокоившись и переодевшись «в домашнее», звезда записала видеообращение, в котором категорично заявила, что Баскову иногда лучше молчать, чем говорить.

«В очередной раз убеждаюсь — даже если у тебя микрофон в руках, даже если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить», — разразилась гневной отповедью она.

Свидетелями всего произошедшего стала вся компания отечественного шоу-бизнеса в тот вечер, от Мари Краймбрери до Романа Костомарова.

В момент перепалки в зале воцарилась пугающая, практически гробовая тишина.

Присутствующие чувствовали себя крайне неловко, боясь хоть шепотом выдать свое присутствие в момент накала страстей.

В социальных сетях, в свою очередь, развернулись нешуточные баталии вокруг случившегося между Басковым, Киркоровым и Бузовой. Одни массово сходились во мнениях, что «золотому голосу России» явно «прищемили хвост» в тот вечер.

«Насколько же это бестактно и некорректно от Николая было»,

«Язык бы Баскову прищемить! Верх бестактности»,

«Кто его ведущим вообще взял?»,

«Коля, пора давать по тапкам», — писали ему.

Были и те, кто встал на сторону Баскова.

«Он явно перенервничал»,

«Не судите строго, он нечасто ведущим выступает»,

«Колин юмор понимать надо», — писали в соцсетях.

Были у Бузовой в тот вечер и другие поводы для расстройства. Настроение звезде подпортило отсутствие заветной тарелки.

«Сегодня загадала желание… Пусть заветное желание у нас у всех сбудется! Так хотела сегодня забрать свою „тарелку“, но… то ли еще будет! Спасибо всем, кто со мной!» — обратилась она.

Скандал с полуобнаженным телом Бузовой в Уфе

Две недели подряд телеведущая Ольга Бузова пытается всеми правдами и неправдами замять историю с полуобнаженным выступлением в Уфе на День детей.

Прямо в первый день лета артистка засветилась на сцене в черном корсете и таких же стрингах. Из обуви на Бузовой были надеты ботфорты.

Подтанцовка в тот вечер также выглядела соответствующе. На провокацию знаменитости тут же обратили внимание депутаты Госдумы, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и Следственный комитет.

«В Уфе случилась своя „голая вечеринка“ — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Вокруг поющей звезды развернулись нешуточные баталии — одни требовали, чтобы знаменитость, как и Настя Ивлеева со своей «голой вечеринкой» ответила по всей строгости закона.

Другие настаивали, что во внешнем виде Бузовой нет ничего сверхъестественного.

В отличие от известной оппонентки, не так давно открывшей ресторан, Бузовой достаточно было извиниться, чтобы вернуться в публичное поле полностью обновленной.

Уже в День России певица вновь выступала на сцене как ни в чем не бывало — знаменитая «водолазка извинений» ей не понадобилась.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро (…) Не ищите зло там, где его нет», — написала исполнительница в своем Telegram-канале.

Скандал Киркорова с отъездом детей из России

Череда проблем и постоянных разборок по пятам преследует Филиппа Киркорова.

Сначала «голая вечеринка» больно ударила по репутации поп-короля, затем музыкант не поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения и не получил поздравления в ответ, вслед за этим отца музыканта обворовали некие злоумышленники.

Вершиной всего этого недоразумения внезапно стал отъезд Аллы-Виктории и Мартина из России. Киркоров, сам не зная, чем ему это грозит, проговорился, что выслал детей из России учиться за рубеж.

Несчастных наследников Киркорова открыто травили за силиконовые части тела отца, а заодно в деталях расспрашивали о проблемах певца в личной жизни.

Терпеть ментальное насилие и постоянное нарушение границ школьники устали.

«Иногда мои приходят с какими-то: ''Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной? ''

Это Собчак, когда было интервью у меня. Я говорю: ''Деточка, ну это хайп, шоу-бизнес. Тетя не со зла''.

Она: ''Как с этим жить, она же взяла тебя за попу… Меня хейтят в школе», — рассказывал он.

Спустя считанные сутки после откровений музыканта на него обрушилась травля. Слушатели назвали вокалиста плохим отцом.

К тому же, сам Киркоров усугубил проблему, заявив, что не намерен обеспечивать детей после того, как они вырастут.

«Нифига, сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны. И они это знают. Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет.

Естественно, я буду всегда рядом и помогу. Но они должны самостоятельно устроить свою жизнь», — говорит о своих принципах Киркоров.

Не поддержала Киркорова даже близкая подруга и бывшая пассия — диджей Катя Гусева.

«Свою дочь я бы не отдала за границу никогда, потому что я выступаю за российское образование. Потому что так, как у нас учат и преподают, — нигде так не преподают! Моя дочь Арина училась в Плехановском лицее, а сейчас она учится в РУДН», — рассказала она.

В пику предыдущему опыту, в этот раз поп-король отбиваться от нападок не стал. Более того, музыкант заявил, что не считает принятое решение допущенной ошибкой.

Теперь весь столичный бомонд ждет, когда Николай Басков принесет коллегам по цехам публичные извинения.

Ждать, впрочем, им придется долго: «золотой голос России» не из тех, кто умеет признавать свои ошибки, да и выглядела ситуация, преимущественно, как шутка, но даже это объяснение не стало помехой для побега Бузовой со сцены в слезах.