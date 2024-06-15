Умер экс-нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл
Фото: Из открытых источников
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Известному футболисту было всего 54 года. Что за проблемы со здоровьем у него были?
В возрасте 54 лет умер экс-нападающий команды «Арсенал» Кевин Кэмпбелл. О его смерти сообщили сотрудники пресс-службы клуба.
«Все в футбольном клубе „Арсенал“ опустошены, узнав о смерти нашего любимого бывшего игрока Кевина Кэмпбелла», — опубликовано сообщение на официальном сайте.
У футболиста были серьезные проблемы со здоровьем. Daily Mail сообщал, что бывший форвард ушел из жизни в результате болезни, последние свои дни он провел в больнице в Лондоне, а несколько месяцев назад Кэмпбелл перенес инсульт. Он не прошел для спортсмена незаметно, начала развиваться почечная недостаточность.
За «Арсенал» Кевин Кэмпбелл играл с 1988 по 1995 годы. Когда карьера завершилась, бывший форвард начал работать футбольным экспертом в Лондоне.
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