Из бронзы и гранита: на могиле Юдашкина установили памятник

На могиле Валентина Юдашкина установили памятник за два миллиона рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Скульптура сделана старым другом модельера по его изображению в полный рост.

На могиле знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина установили монумент. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

Скульптура выполнена в расслабленной позе: кутюрье стоит скрестив руки и слегка согнув ногу. На его лице видна улыбка. Нельзя не отметить легкость выбранного образа.

Монумент выполнен из бронзы и гранита. Его стоимость составила более двух миллионов рублей. На открытии обновленного места захоронения Юдашкина собралось много людей. На могилу возложили много шикарных цветов.

Вдова дизайнера Марина ранее сообщала, что полгода после смерти супруга не могла даже думать о памятнике, потому на могиле стоял деревянный крест с фотографией. После того, как она пришла в себя от горя, решила, что хочет именно скульптуру, которая будет выглядеть настоящей.

Марина выбрала в качестве мастера армейского друга Юдашкина Андрея Ковальчука. Она посчитала, что именно он сможет передать то, что Юдашкин был личностью, живым человеком, а не просто знаменитостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь 100-летия легендарной дивизии в Москве открыли памятник Феликсу Дзержинскому.