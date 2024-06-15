МОК опубликовал имена 14 допущенных до Олимпиады россиян
Фото: Mohammed Badra / ТАСС
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Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем официальном сайте имена первых 14 спортсменов из России, которые поедут на Летние Олимпийские игры в Париже.
Все россияне отправятся во Францию в качестве нейтральных спортсменов без государственного флага.
В списке представлены десять представителей спортивной борьбы: среди которых Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Начын Монгуш, Магомед Муртазалиев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.
На Игры также отправятся велогонщики: Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов.
Прыжки на батуте представит Анжела Бладцева.
МОК уточнил, что наших спортсменов допустят к соревнованиям, если они примут индивидуальное приглашение и подпишут документ, согласно которому они обязуются соблюдать условия участия в Играх.
Помимо этого, олимпийский комитет опубликовал также список, куда вошли 11 белорусов.
Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В конце февраля 2022 года МОК порекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Тем не менее в декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде в этом году, но в нейтральном статусе.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Олимпиада в Париже грозит обернуться провалом.