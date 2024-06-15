Фото: Reuters / Benoit Tessier

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Мнение о нем не меняется уже на протяжении нескольких лет.

Президент* Украины Владимир Зеленский остался таким же «инфантильным клоуном», каким был до прихода в политику. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в беседе с агентством РИА Новости.

Крючков рассказал, как, будучи еще журналистом, познакомился с Зеленским еще несколько лет назад в Симферополе на концерте. Нынешний якобы глава государства тогда был еще актером, и очень заботился о том, чтобы его снимали только с «рабочей» стороны.

«Помню, как он тогда бегал перед нами и просил, чтобы его сняли с выгодного рабочего ракурса», — сказал Крючков в беседе с агентством.

Парламентарий заверил, что за стол

ько лет в его характере вообще ничего не изменилось. Более того, теперь он решил «утопить в крови» Украину, которая когда-то была братской страной для России.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Путина об истекшем президентском сроке Зеленского.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.