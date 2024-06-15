Налоговая подала в суд на блогера Гусейна Гасанова
ФНС подала иск против Гусейна Гасанова из-за долга более 144 миллионов рублей
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
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Бизнесмен так и выплатил деньги ФНС, хотя божился, что закрыл основной долг.
Против блогера Гусейна Гасанова подала иск Федеральная налоговая служба России из-за его большой задолженности. Об этом сообщается в базе данных ФНС и картотеки суда.
Сумма тех денег, которую он должен выплатить, составляет более 144 миллионов рублей. Иск был подан 13 июня и рассматривается в первой инстанции.
Прежде блогер говорил своим подписчикам, что уже закрыл основной долг. В начале мая ФНС обязала его выплатить 153 миллионов рублей.
Гасанову принадлежала часть компании ООО «Банда фудс», которая занималась доставкой еды и специализировалась на ресторанном бизнесе. Счета организации были заблокированы из-за непредставления специальной налоговой декларации.
Помимо многочисленных скандалов, окружающие обвиняют блогера в «инфоцыганстве» из-за его обучающих курсов.
Известность Гусейн обрел в 2017 году, когда попробовал себя в медиасфере. Он начал вести собственный блог и снимать юмористические ролики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Насти Ивлеевой.