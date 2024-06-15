Роспотребнадзор начнет расследование в связи с заражением ботулизмом в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Ситуация находится на контроле ведомства.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Сообщается, что сотрудники пытаются предпринять сейчас все необходимые меры в связи с госпитализацией десяти человек в реанимацию с интоксикацией, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что все пострадавшие проходят необходимое лечение, уже установлен круг контактных лиц. На данный момент уже приостановлена реализация продукции, которая стала возможной причиной заражения. Сейчас выясняются поставщики и изготовители консервов с тунцом.

По информации московского Департамента здравоохранения, массового отравления ботулизмом в городе нет, речь идет о нескольких гражданах.

Ранее 5-tv.ru писал, какими продуктами отравились десять граждан, поступивших в больницу с подозрением на ботулизм.