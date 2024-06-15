Как сэкономить: найден оптимальный период для покупки дешевых авиабилетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Когда лучше задуматься над отдыхом?

Самый выгодный способ сэкономить на авиаперелетах — планировать поездку заблаговременно. Если же путешествие предстоит с пересадками, то стоит задуматься о покупке отдельных билетов на каждый этап маршрута. Об этом сообщили аналитики одного из онлайн-сервисов изданию Lenta.ru.

Чтобы отправиться в путешествие по России летом или весной, задуматься о покупке билетов лучше как можно раньше. Если поездка назначена зимой, то за два-пять месяцев, если осенью — минимум за неделю.

С поездкой за границу дела обстоят несколько иначе. Для летнего отдыха лучше выбирать билеты за две-четыре недели до желаемого времени, зимой — за два-четыре месяца, весной — за одну-две недели, а осенью — за одну-пять недель.

«Цены на авиабилеты зависят от спроса и зачастую вылет в будние дни дешевле, чем в выходные и праздничные. Если необходимо лететь в период праздников, то бронировать билеты оптимальнее как можно раньше», — рассказали исследователи.

Если требуются пересадка, то лучше рассмотреть каждый рейс маршрута отдельно. Это позволит найти более дешевые билеты. Для поездок в Европу рекомендуют выбрать транспортно-пересадочным узлом Турцию, а для стран Азии — Китай.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие самые лучшие места для путешествия в уикенд.