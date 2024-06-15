Прибыла на парад: Кейт Миддлтон впервые появилась на людях после известия о раке

Фото: Из открытых источников

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Фотографии принцессы Уэльской всколыхнули всемирную сеть.

Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака появилась на публике. Об этом сообщил Daily Mail.

Семья в полном составе традиционно выбралась на ежегодный королевский кавалерийский парад Trooping the Colour. Миддлтон приехала со своими детьми и мужем.

Они были облачены в наряды в одном стиле. Принцесса была одета в белое элегантное платье-футляр с черной отделкой и широкополую шляпу, а ребята в нарядах перекликающегося цвета с мамой.

Несмотря на тяжелое заболевание, Кейт много улыбалась и была бодра. Она даже выбрала обувь на каблуке, хоть это и не самый удобный вариант.

До этого принцесса Уэльская завила, что постарается принять участие в некоторых торжественных мероприятиях летом.

По словам Миддлтон, для онкобольных есть хорошие и плохие моменты. Сейчас у нее благоприятный период. Кейт сообщила, что ее лечение продвигается отлично и сейчас виден прогресс в ее состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Миддлтон впервые после объявления о раке обратилась к поклонникам.