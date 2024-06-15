Волшебник, зомби и осьминог: лучшие роли звезды «Пиратов Карибского моря» Билла Найи

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1», реж. Дэвид Йейтс, 2010 г.

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Артист продолжает активно сниматься в кино и в 74 года.

С 13 июня в российских кинотеатрах в прокат вышел яркий семейный мультфильм «10 жизней», рассказывающий о приключениях своенравного кота Беккета. Картина может заинтересовать не только юную аудиторию — для родителей маленьких зрителей анимация тоже станет занимательной.

История повествует о коте, который истратил все свои «жизни» и теперь должен побывать в шкурах самых разных животных для того, чтобы научиться ценить каждую минуту.

В российской версии мультика главные роли продублировали такие актеры, как Андрей Левин, Валерий Чеботаев, Анна Слынько и многие другие, а вот в английской прозвучали Зейн Малик, Симон Эшли и Билл Найи — настоящая звезда британского кино.

Он озвучил главного злодея картины, профессора Крэйвена, наделив персонажа своей удивительной харизмой. В фильмографии артиста встречаются самые различные роли, однако играть антагониста звезде точно не впервые.

«Гарри Поттер и Дары Смерти» (2010)

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1», реж. Дэвид Йейтс, 2010 г.

Билл Найи отлично подошел на роль министра магии Руфуса Скримджера, появившегося в шестой части знаменитой саги о волшебниках «Гарри Поттер и Дары Смерти».

В истории персонажа часто сравнивали со львом, и актер прекрасно справился с поставленной задачей — он сыграл человека с твердым характером и острым умом, который, несмотря на серьезные истязания, так и не выдал расположение главного героя злодеям саги.

Пусть роль артиста и была второстепенной, актер произвел огромное впечатление на зрителей, передав с помощью своей игры «ощущение опасности», которая нависла над Британией в фильме.

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)

Фото: Кадр из к/ф «Пираты Карибского моря: На краю света», реж. Гор Вербински, 2007 г.

Мало кто знает, однако известного призрачного капитана Дейви Джонса в серии о «Пиратах Карибского моря» сыграл именно Билл Найи. Несмотря на то, что актер всегда находился в гриме, который на этапе производства также обрабатывался компьютерной графикой, артист наделил своего злодея особенным характером.

Многие убеждены, что предводитель «Летучего голландца» имеет самую цельную историю становления персонажа — и в этом, несомненно, присутствует заслуга актера, который смог гармонично изобразить все метаморфозы.

Пусть сюжетная арка с Дейви Джонсом и закрыта, однако создатели в одной из последующих частей намекнули, что капитан-осьминог еще может появиться в саге о морских приключениях.

«Зомби по имени Шон» (2004)

Фото: Кадр из к/ф «Зомби по имени Шон», реж. Эдгар Райт, 2004 г.

В 2004 году Билл Найи снялся в зомби-комедии об угнетенном продавце Шоне, который неожиданно оказался в самом эпицентре апокалипсиса.

Фильм Эдгара Райта является примером классического английского юмора, который понять, к сожалению, могут немногие. Однако фанаты «зловещей» тематики даже спустя 20 лет после выхода проекта продолжают пересматривать любимый фильм и находить в нем новые каламбуры.

В картине умело совмещены и элементы комедии, и ужасов, и мелодрамы. Зомби Райта — своеобразная аллегория на «скучных взрослых». Именно такого персонажа и играет Найи — его герой отчим Филипп превращается в ходячего мертвеца.

«Автостопом по галактике» (2005)

Фото: Кадр из к/ф «Автостопом по галактике», реж. Гарт Дженнингс, 2005 г.

В экранизации одноименного романа писателя Адамса Дугласа «Автостопом по галактике» Билл Найи исполнил роль Слартибартфаста — демиурга, создающего новую жизнь. Именно этому персонажу предстоит спасти главного героя, самого заурядного жителя Земли Артура Дента.

Фильм заработал больше 21 миллиона долларов в США после выхода в свет всего за первые выходные, заняв первое место в прокате.

До сих пор картина считается культовой — она была номинирована на самых разных кинопремиях и даже победила как самая «оригинальная».

«Голем» (2016)

Фото: Кадр из к/ф «Голем», реж. Хуан Карлос Медина, 2016 г.

«Голем» — экранизация детективного романа писателя Питера Акройда, написанного под большим влиянием классической викторианской литературы.

Билл Найи сыграл главного героя — инспектора Килдэра, назначенного расследовать таинственное дело о серии жестоких убийств. Маньяк зовет себя «Големом», мифическим существом, берущим свое начало из самых древних легенд.

Для артиста роль стала огромной ответственностью. Первоначально Килдэра должен был сыграть легендарный Алан Рикман, однако актер ушел из жизни и персонаж «достался» другой звезде Британии. Из уважения к почившему коллеге Найи старался «вытянуть» каждую сцену.

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