Попытался опорочить Родину: Иуду Поперечного* постигло наказание в Штатах

Какими еще гнусностями запомнился Поперечный и за что его ненавидят россияне — читайте на 5-tv.ru.

Видеоблогер и комик Данила Поперечный* включен в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста. Юморист стал внеочередным, кто официально вошел в список лиц, чья рекламная и не только деятельность запрещена в России.

«Поперечный принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом.

Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иностранного агента. Выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Для юмориста внесение в «черный список» стало внеочередным ударом на пути к «американской мечте». Поперечный был одним из первых, кто уехал из России после начала специальной военной операции.

Уже из-за рубежа комик начал открыто клясть Родину. В одном из прямых эфиров с другим иноагентом, журналистом Алексеем Пивоваровым*, артист комедийного жанра назвал Россию «страной быдла».

На этом, впрочем, выходки комика явно не кончились: на концертах в Европе стендапер начал зарабатывать на зашкварных монологах, в которых обкладывал гадостями бывших друзей, коллег по цеху и простых зрителей.

Какими еще гнусностями запомнился Поперечный и за что его ненавидят россияне — читайте на 5-tv.ru.

Что Поперечный говорил про СВО

В ролике с названием «Очень важное видео» Поперечный осудил участие России в «украинском конфликте» и плакался, что боится за свою жизнь.

«Я готов был бы принести эту жертву, сесть в тюрьму, если бы был уверен, что это принесет хоть какую-то пользу. Но вы себе представить не можете, как быстро люди забудут, что какой-то комик из России сел в тюрьму», — говорил он в ролике.

Впрочем, первый раз обманул и обманулся Поперечный уже в марте 2022 года: в Россию острый на язык комик вернулся в Россию, чтобы продолжить зарабатывать здесь.

Отвечая на вопросы поклонников, он оправдывался, что не понимает, почему должен уезжать из страны, которую любит, «если власти делают что-то, что мне не нравится».

На этом провокации артиста, впрочем, не закончились. Уже в апреле в личном микроблоге Поперечного стали появляться «опасные посты» с сомнительным содержанием, в которых стендапер прославлял армию боевиков и высказывал надежду на их победу.

Испугавшись, что за содеянное ему влетит по полной программе, а сам он шутить со сцены больше не сможет, Поперечный забрал супругу, модель Полину Чистякову, и уехал в Штаты к друзьям.

Комик признавался, что в Америке живет временно и не планирует оставаться насовсем.

«Понятия не имею, надолго ли я здесь, но точно отъезд не с настроением «уезжаю навсегда», «ноги больше в России не будет».

Некоторые так делают, но это 100% не то настроение, которое у меня на душе. Я, как и любой нормальный человек, люблю свой дом, люблю место, где я вырос, моих родных», — откровенничал он.

Слова разошлись с делом практически сразу же: спустя несколько недель Поперечный выставил на продажу недвижимость, купленную в России.

Стендапер навсегда распрощался со своей квартирой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, которая стоила 35 миллионов рублей.

Выбор Поперечного пал на Лос-Анджелес, так как в этом городе у него много моих друзей и знакомых. Немалое влияние на Поперечного оказала и супруга — Полина, по словам Данила, много лет мечтала оказаться в Штатах, и вот — им обоим представилась такая возможность.

«Россия — это моя родина. У меня остались в России члены семьи, родные, за которых я несу ответственность, друзья. Так что, я точно периодически буду заезжать обратно, и буду пытаться сохранить эту возможность. Вполне допускаю, что могу вернуться жить обратно, если появится такое желание», — рассказал в своем YouTube он.

Смена курса: зашкварные истории

Уже после того, как Поперечный официально покинул информационное пространство в России, перед комиком встала сложная задача: впредь артист вынужден был искать альтернативные способы заработка.

Вместо подработок по статусу Поперечный пошел по кривой дорожке. Привыкший к шикарной жизни юморист начал устраивать стендапы в европейских столицах.

Шутки в нейтральном стиле местной аудитории, объективно, не зашли: комик стал жаловаться подписчикам, что это отнимает у него слишком много времени, выбивает из сил, а каждое выступление может закончиться многомиллионными убытками из-за постоянных проволочек в оформлении иностранных виз.

Не добавлял оптимизма и тот факт, что западные посольства не спешили делать поблажки сбежавшим из России блогерам.

Тогда Поперечный начал шутить со сцены про Россию, якобы нищенскую жизнь в регионах и невозможность жить свободно и на широкую ногу.

Когда и эта ставка не сыграла, Поперечный появился в подкасте у Джарахова, где начал давить россиянам на жалость.

«Еда в России в миллион раз вкуснее, чем в США. Все в России в миллион раз лучше и вкуснее, чем тут», — стонал он.

В марте 2023 года Поперечный сообщил, что сотрудники правоохранительных органов якобы попытались сорвать его концерт в Ташкенте, отключая микрофон, если шутка касалась происходящих в мире событий.

«Они даже самостоятельно вырезали без согласования шутку из открывашки концерта, где просто было слово «Россия», — поделился комик, забыв упомянуть, что до этого он уже обкатывал свои шуточки в других местах, и никаких вмешательств извне оказано не было.

По словам Поперечного, из его материала убрали около 50 минут, поэтому он пообещал вернуть деньги всем желающим.

В сентябре 2023 года Поперечный пошутил со сцены в Европе, что завидует коллеге Руслану Белому*, потому что того уже признали иноагентом, а он «почетным званием» так и не разжился.

«Меня смущает, что Руслан Белый иноагент, а я — нет! Я не хочу быть иноагентом, но при этом у всех крутых мальчиков этот статус уже есть!» — шутил он.

В таких случаях нередко говорят — бойся своих желаний. Заветная «потребность» воплотилась в жизнь спустя девять месяцев после того, как Поперечный ее озвучил.

Получается, «заветная» звездочка появилась на свет спустя девять месяцев после высказанного?

Психологическое расстройство

Спустя примерно полгода после переезда из России в Штаты супруга Данилы Поперечного, Полина Чистякова в эфире авторского блога на YouTube рассказала, что врачи поставили ее супругу диагноз ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство.

Чистякова рассказала, что регулярно становится свидетелем того, как ее муж после очередного выступления садится за компьютер и постоянно смотрит недвижимость. Первые тревожные сигналы начали проявляться еще до отъезда из России.

«Он смотрит совершенно все. Он смотрит то, что ему по карману, что ему не по карману. То, что находится в странах, где он даже не собирается жить. Просто везде. Такое вот хобби у человека.

Если честно, в последние несколько месяцев я видела его больше на сайтах с недвижимостью, чем играющим в какие-то компьютерные игры», — с тревогой рассказывала она.

До отъезда из России Поперечный мог похвастаться большим количеством подписчиков в социальных сетях.

На YouTube у предателя и иноагента до скандальной эмиграции было 3,5 миллиона подписчиков, после побега число сократилось на 800 тысяч и продолжает медленно, но верно падать.

* — внесены в реестр иностранных агентов в России