Актуальные вопросы: о чем пообщались президенты России и Киргизии

Путин и глава Киргизии обсудили сотрудничество и взаимодействие в рамках ЕАЭС

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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В последний раз их встреча состоялась в День Победы — 9 Мая — в Москве.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

В последних раз их встреча состоялась 9 мая в Москве. Глава Киргизии прибыл на парад в честь Дня Победы.

Кроме того, Жапаров вместе с Путиным примут участие 3–4 июля в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Астане. Президент РФ планирует там встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммад Мохбер.