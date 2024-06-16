Вы в группе риска: эксперт рассказал, для чего нужны генетические чек-апы

Фото: www.globallookpress.com / Garry Moore

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Своевременно сделанный ДНК-тест может спасти вам жизнь.

Генетическое исследование или ДНК-тест позволит выявить заболевание, к которому у человека есть предрасположенность, и повысит шансы на успех в лечении. Об этом изданию Газета.ру рассказал эксперт по коммерческой эффективности фармкомпаний Алексей Огарков.

Так как большое количество заболеваний, как правило, передается по наследству, сейчас все усилия ученых сосредоточены на изучении генетического вопроса.

«Во-первых, фармкомпании разрабатывают все больше препаратов… Во-вторых, развиваются новые методы диагностики. Ведь, прежде чем начать лечение, необходимо точно определить болезнь и поставить правильный диагноз», — объяснил он.

Диагностика включает в себя анамнез пациента, изучение его индивидуальных особенностей, истории болезней в семье и результаты других исследований. Таким образом, специалист сможет выявить, какой именно ген следует расшифровать, чтобы получить нужную картину о состоянии здоровья пациента.

Огарков также добавил, что подобное тестирование проводится в нашей стране новорожденным, у которых берут кровь из пятки. Их проверяют на 36 наследственных заболеваний, которые наиболее опасны и могут развиться уже в раннем возрасте.

«Чем раньше будет поставлен диагноз и начнется лечение, тем больше шансов, что ребенка будет ждать здоровое будущее. Именно поэтому программа так важна для государства и проводится бесплатно для граждан РФ», — сказал Огарков.

Эксперт подчеркнул, что подобное обследование направлено на поиск тех редких заболеваний, которые довольно тяжело диагностировать другим способом. Ведь врачи за свою многолетнюю практику могут так ни разу и не столкнуться с ними, из-за чего важные нюансы могут быть упущены.

Тем не менее, ДНК-тесты могут делать и взрослые, чтобы предупредить у себя предрасположенность к онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, тяжелым хроническим заболеваниям легких.

Специалист отмечает, что это очень важно, так как генетические болезни отвечают за 85% смертей в мире.

«Онкологические, наследственные или тяжелые хронические заболевания у членов вашей семьи могут свидетельствовать о том, что вы тоже находитесь в группе риска...» — рассказал Алексей Огарков.

Генетический чек-ап для взрослых пока не оплачивается государством, поэтому за обследование придется заплатить от 70 до 100 тысяч рублей.

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