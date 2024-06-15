«Хочу быть снайпером»: младший сын Татарки FM не пойдет по стопам матери

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Звездная мама поддержала выбор ребенка.

Младший сын блогера Лилии Абрамовой (Татарка FM) Натан заявил, что хочет стать снайпером. Об этом семья эксклюзивно рассказала 5-tv.ru.

Актриса поделилась, что мальчику не нравится публичность. В отличие от звездной мамы, Натан не любит быть в центре внимания. Неожиданно для Абрамовой, сын сообщил о выборе профессии на будущее.

«Ну, вообще, я хочу быть снайпером», — рассказал Натан.

Несмотря на то, что блогер удивилась такому выбору, она уверенно заявила, что никогда не будет препятствовать его решению. Лилия уверена, что такое поведение было бы неприемлемым для матери будущего мужчины.

«Выбор мужчины — это всегда выбор мужчины. И не важно, одобряет его мама или нет. Я считаю, что никогда нельзя становиться на пути у ребенка при выборе жены и профессии», — сказала Абрамова.

Звезда также рассказала, что у ее сына есть знакомые, которые помогут ему в профессиональном пути.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не стоит брать в качестве перекуса в дорогу детям.