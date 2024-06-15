Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Чем дольше Киев будет надеяться на Запад, тем меньше на Украине останется граждан.

Часть депутатов Верховной рады Украины уже обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По словам Володина, то, что украинские депутаты начали думать над предложениями Путина, является правильным ходом, если они хотят сохранить свое государство. В Верховной раде Украины уже начали обсуждать данный вопрос.

Володин отметил, что переговоры можно ввести только от имени граждан Украины, но срок полномочий Владимира Зеленского завершился и на данный момент единственный легитимный субъект в стране — это Верховная Рада.

Он подчеркнул, что, чем дольше украинские депутаты будут надеяться на США и Евросоюз, тем меньше людей останется в самой стране, так как для Штатов они являются лишь расходным материалом.

«Пора им осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной Раде. В такой ситуации — нельзя стоять в стороне», — сказал Володин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о реакции Киева и Запада на его мирную инициативу, и он назвал ее предсказуемой.