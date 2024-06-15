Важнее, чем нагрузка: эксперт назвал главное правило эффективных тренировок

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тренер Татьяна Павловская рассказала о последствиях «перетренированности».

Чрезмерные физические нагрузки могут привести к появлению синдрома перетренированности, так как организм не успевает восстановиться. Об этом тренер-эксперт Татьяна Павловская рассказала изданию Газета.ру.

Это состояние проявляется, прежде всего, в усталости. Если вы чувствуете слабость даже после полноценного отдыха и сна, то вам стоит насторожиться.

По словам специалиста, когда организм перетренирован, спортивные показатели становятся все хуже с каждым разом при увеличении интенсивности тренировок.

«Следите за своими результатами и реагируйте на изменения. Коррекция тренировочной нагрузки поможет избежать перетренированности и сохранить высокие спортивные показатели», — сказала тренер.

Помимо этого, частые травмы и боли в мышцах и суставах также сигнализируют о том, что вы не даете вашему организму возможность восстановиться.

«Не забывайте, что регулярные перерывы и правильное восстановление после тренировок так же важны, как сама тренировка», — резюмировала Павловская.

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