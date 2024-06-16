Курбан-Байрам 2024: прямая трансляция

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Праздник идет в режиме онлайн из Московской Соборной мечети.

Началась прямая трансляция из Московской Соборной мечети празднования Курбан-Байрам. Это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после Ураза-байрам. Во всех регионах России ежегодно собираются сотни тысяч мусульман.

Каждый год дата проведения мероприятия меняется — большинство стран следуют дню, установленным Верховным судом Саудовской Аравии, а он вычисляется в зависимости от того, видна ли Луна на небе незадолго до этого.

Согласно Корану, ангел Джабраил явился во сне к пожилому Ибрахиму и передал ему повеление Аллаха принести в жертву собственного сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда упоминается старший сын Исмаил.

Как бы ни было мужчине жаль своего ребенка, но он послушно отправился в долину Мина — к тому месту, где сегодня стоит Мекка, и начал приготовления к церемонии жертвоприношения. Его сын, узнавший о том, что его ждет, не сопротивлялся, но плакал от страха и молился.

Однако когда отец занес нож над ребенком, лезвие не причинило ему никакого вреда. Это оказалось испытанием от Аллаха для верующего, и когда тот не ослушался, Бог пощадил человека. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака (Исаака).

С тех пор, в память об этой жертве мусульмане совершают обряд жертвоприношения.