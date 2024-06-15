Простая ссора: в Новой Москве женщина убила ножом своего сожителя
В Новой Москве задержали женщину подозреваемую в убийстве ножом своего сожителя
Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter
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Подозреваемая в преступлении в данный момент задержана.
В поселке Десеновское в Новой Москве 45-летняя женщина убила ударом ножа своего сожителя. Об этом сообщили в Тelegram-канале столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в доме на улице Чароитовая. Причиной стала ссора, в ходе которой женщина и убила своего мужчину. От полученных ран ее 46-летний сожитель скончался на месте.
«Работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Игорь Савватеев», — говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует привлечение женщины к уголовной ответственности за убийство по первой части статьи 105-й УК РФ. Подозревая задержана.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом задержали в Амурской области. Мужчина управлял машиной в нетрезвом состоянии. На въезде в Благовещенск со стороны села Чигири мужчина заехал на тротуар и сбил пешеходов.
1/2Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc
2/2Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc