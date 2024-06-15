Простая ссора: в Новой Москве женщина убила ножом своего сожителя

В Новой Москве задержали женщину подозреваемую в убийстве ножом своего сожителя

Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter

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Подозреваемая в преступлении в данный момент задержана.

В поселке Десеновское в Новой Москве 45-летняя женщина убила ударом ножа своего сожителя. Об этом сообщили в Тelegram-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в доме на улице Чароитовая. Причиной стала ссора, в ходе которой женщина и убила своего мужчину. От полученных ран ее 46-летний сожитель скончался на месте.

«Работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Игорь Савватеев», — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует привлечение женщины к уголовной ответственности за убийство по первой части статьи 105-й УК РФ. Подозревая задержана.

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