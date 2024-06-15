План по мобилизации увеличили вдвое в трех областях Украины

Рогов: Киев вдвое повысил план по мобилизации в трех областях Украины

Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudakukrinform

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также изменениям подверглась численность забираемых мужчин с оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области.

План по мобилизации увеличили вдвое в Харьковской, Сумской, Одесской областях. Об этом сообщил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Все территории находятся близко к границе и линии фронта.

«План по отлову людей на улицах увеличен в два раз», — сказал Рогов.

Неизвестно, где власть хочет найти такое количество будущих военных, если даже прежний план они выполняли с трудом.

Правила мобилизации на Украине постоянно меняются. К службе призывают всех с 18 до 60 лет. Всеобщая мобилизация в стране продолжается уже более двух лет.

Мужчин систематически забирают с улиц и вытаскивают из машин, нарушая все законы и их права. Граждане оказывают активное сопротивления, не желая поддерживать террористические действия власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может занять пост президента Украины после Зеленского.