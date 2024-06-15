План по мобилизации увеличили вдвое в трех областях Украины
Рогов: Киев вдвое повысил план по мобилизации в трех областях Украины
Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudakukrinform
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Также изменениям подверглась численность забираемых мужчин с оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области.
План по мобилизации увеличили вдвое в Харьковской, Сумской, Одесской областях. Об этом сообщил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Все территории находятся близко к границе и линии фронта.
«План по отлову людей на улицах увеличен в два раз», — сказал Рогов.
Неизвестно, где власть хочет найти такое количество будущих военных, если даже прежний план они выполняли с трудом.
Правила мобилизации на Украине постоянно меняются. К службе призывают всех с 18 до 60 лет. Всеобщая мобилизация в стране продолжается уже более двух лет.
Мужчин систематически забирают с улиц и вытаскивают из машин, нарушая все законы и их права. Граждане оказывают активное сопротивления, не желая поддерживать террористические действия власти.
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