Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Однако для РФ поставили определенные условия.

Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию конфликта в стране, на котором не исключают участие России в «определенных форматах». Об этом сообщил замглавы офиса* Владимира Зеленского Игорь Жовква местному телеканалу.

Первая встреча со странами состоится 15–16 июня в Швейцарии и, по словам Жовква, может стать инаугурационной. А второй саммит будет возможно проведет с представителями РФ.

«А на втором саммите, который мы уже планируем, мы будем говорить со странами. Можем говорить также и об определенных форматах участия России», — подчеркнул Жовква.

Но он подчеркнул, что такой исход возможен при условии, если российская сторона «не будет диктовать свои условия, а слушать сообщество».

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина ответила на предложение президента России Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.