На Украине признали невозможность восстановить электростанции до начала зимы

«Укрэнерго»: до зимы восстановить все электростанции не удастся

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры.

Украина не сможет восстановить все поврежденные энергоблоки до наступления холодов. Об этом иностранным СМИ сообщил Владимир Кудрицкий, глава правления компании «Укрэнерго».

«Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все», — сказал он.

Кудрицкий признался, что некоторая часть энергетических блоков утрачена навсегда или на долгий период. По его мнению, необходима децентрализованная система генерации, которая будет небольшой по масштабу, но электростанции должны быть распределены по всей стране.

На следующей неделе же ситуация в украинской энергосистеме станет сложнее — на АЭС ожидается пониженная мощность. Всему виной высокий рост энергопотребления из-за жары и вывод в ремонт одного из энергетических блоков.

Кудрицкий отметил, что топливо может вырабатывать энергию только определенное количество времени, а тогда, когда оно выгорает, обязательно необходим ремонт.

«Это можно отсрочить на несколько дней или на неделю, такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС», — добавил лидер «Укрэнерго».

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине заявили о потере 90% тепловых энергомощностей.