Разница в 43 года: что известно о новой пассии Григория Лепса
Григорий Лепс сделал предложение 18-летней Авроре Кибе
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
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Певец сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Приняла ли она его?
Новой возлюбленной певца Григория Лепса оказалась 18-летняя Аврора Киба. Об этом рассказал StarHit.ru.
Девушке в феврале 2024 года исполнилось 18 лет. Не так давно она поделилась с подписчиками своего блога радостной новостью — артист сделал ей предложение.
Аврора не сообщила, какой ответ дала, но кольцо примерила. Сам Лепс на вопросы о предстоящей свадьбе, не скрывая ответил, что Киба думает, но скорее всего согласится.
Родители девушки владеют домом в том же районе, что и Лепс. В недвижимости в Форт-деи-Марми пару неоднократно видели вместе. Аврора также публиковала кадры с семейных застолий, где присутствовал и Григорий.
Киба любит путешествия, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии из ее блога. Последнее время ее лента наполнена фотографиями с шикарными букетами. Аврора даже шутила, что можно открывать цветочный магазин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григорий Лепс составил завещание.