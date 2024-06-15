Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Фото: Jerome Delay / ТАСС

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За его кандидатуру на пост лидера проголосовали 283 члена Национальной ассамблеи.

Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу по случаю переизбрания на пост лидера Южно-Африканской Республики. Обращение главы РФ было опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил огромный вклад Рамафосу в развитие стратегических отношений между странами, а также взаимодействие государств в рамках ООН, БРИКС, «Большой двадцатки» и других структур.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — говорится в телеграмме.

Президент добавил, что будет рад приветствовать Рамафосу на саммите объединения БРИКС, который должен начаться 22 октября в Казани. Он также пожелал новых успехов, здоровья и благополучия главе государстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике.