Нужно пройти обследование: чем опасно учащенное сердцебиение по ночам

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Сомнолог выделил три главных причины проявления тахикардии.

Ночные пробуждения, которые сопровождаются учащенным сердцебиением, могут быть напрямую связаны с проблемами со здоровьем. Об этом сообщил изданию aif.ru кандидат психологических наук, доцент, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Первой причиной таких ощущений являются панические атаки. Второй причиной — кошмары. А третьей — следствие депрессии, при которой довольно часто наблюдается нарушение сна, а также ощущение дискомфорта в груди.

По словам Малехина, само по себе быстрое биение сердца является просто симптомом, но тут важно обратить внимание и на другие признаки, которые могут сигнализировать о той или иной болезни.

Если такие ощущения систематические, то необходимо обратиться к специалисту. Так как есть риск появлений сердечной патологии.

Сомнолог подчеркнул, что при пробуждении с учащенным сердцебиением необходимо полежать несколько минут в режиме марионетки, расслабить все тело и не задерживать дыхание.

Для расслабления эксперт советует прибегнуть к легкой физической активности, например, дыхательной гимнастике. Но ни в коем случае не браться за гаджеты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие симптомы могут говорить о болезнях сердца.