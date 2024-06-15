Больше шоколада? Спасающие от рака, инсульта и инфаркта диеты

Фото: www.globallookpress.com / Marina Horvat

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Какие продукты нужно чаще употреблять в пищу?

Смягчить системное воспаление, которое повышает риск возникновения рака, диабета, деменции, инсульта и инфаркта можно благодаря средиземноморской и DASH-диеты. Об этом сообщила врач-терапевт Айгуль Муфтахетдинова изданию Газета.ру.

Такие системы питания богаты продуктами, помогающие организму бороться с воспалениями.

«К ним относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки, бобовые, мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи), полиненасыщенные жиры (грецкие орехи, семена льна, семена чиа) и морепродукты: лосось, сельдь, сардины, скумбрия», — отметила Муфтахетдинова.

По словам врача-терапевта, оказать благоприятное воздействие на организм могут также чай, кофе, темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, травы, а также куркума и имбирь.

Специалист порекомендовала остерегаться таких продуктов, как рафинированные сладости и напитки, обработанное жирное мясо, жареная еда, насыщенные жиры и алкоголь. Именно они могут наоборот усугубить развитие заболевания.

Системное воспаление опасно тем, что поражает многие органы и ткани. Оно возникает из-за аутоиммунных заболеваний и генетической особенности. Его могут вызвать и недостаток физической активности у человека, стресс, курение, высококалорийная диета, а еще ожирение.

Данное воспаление может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени, сахарного диабета второго типа, болезни Альцгеймера и рака толстой кишки.

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