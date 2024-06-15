Обвиняемому в смертельном ДТП в Благовещенске вынесли меру пресечения

Фото, видео: 5-tv.ru

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Предполагается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии за рулем.

Водителя, обвиняемого в смертельной аварии в Благовещенске, арестовали до 14 августа. Об этом сообщили в СУ СК России по Амурской области. Эксклюзивными кадрами с места делится 5-tv.ru.

Заседание прошло накануне в Благовещенском городском суде. Мерой пресечения стал арест до 14 августа.

Как известно, автомобиль на въезде в город со стороны села Чигири на высокой скорости вылетел с проезжей части на тротуар и сбил пешеходов.

Три человека, включая двух несовершеннолетних, сразу погибли от столкновения. Шестерых пострадавших экстренно доставили в медицинское учреждение, однако двоих врачам спасти не удалось — 15-летний подросток и 50-летняя женщина умерли в больнице.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 32-летняя девушка и 14-летний мальчик. Двух других пациентов переведут в травматологию.

Следствие предполагает, что мужчина за рулем мог находиться в нетрезвом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны подробности аварии в Благовещенске.