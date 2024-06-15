В Москве десять человек серьезно отравились из-за одного продукта

В Москве в инфекционную больницу перевели десять человек из-за ботулизма

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Число пострадавших может вырасти.

В реанимацию московской инфекционной больницы попали десять человек в возрасте от 18 до 46 лет с ботулизмом. Эту информацию проверил 5-tv.ru.

Двое из обратившихся в медицинское учреждение находятся в тяжелом состоянии.

Всех заболевавших госпитализировали в разные больницы столицы с интоксикацией. В результате анализов медики выяснили, что у людей заразное заболевание, а именно — ботулизм, он поражает нервную систему. Поэтому было принято решение перевезти их в инфекционную больницу.

Оказывается, что трое ели консервы с тунцом, а еще двое употребляли в пищу лобио в вакуумной упаковке.

Кроме того, число пострадавших может вырасти. Сначала пациентов было восемь, однако через некоторое время доставили еще двоих.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 270 жителей дагестанского города Буйнакск обратились к медикам с жалобами на признаки острой кишечной инфекции.