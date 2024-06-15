Власти Кубы раскритиковали США за визит подлодки в Гуантанамо без приглашения

МИД Кубы: Гавана не одобряет заход подлодки Helena на базу США в Гуантанамо

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Судно Штатов оказалось в водах республики на фоне оккупации ее провинции.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио Домингес заявил, что осведомлен о том, что американская подводная лодка USS Helena находится в водах страны, и недоволен тем фактом, что США это сделали без приглашения. Об этом сообщает портал Cubadebate.

По словам заместителя, Куба знала об присутствии судна Штатов, потому что ее проинформировали заранее в соответствии с необходимыми процедурами, тем не менее, данная ситуация не устраивает правительство.

«Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзитом через наши воды посредника такого рода, принадлежащего державе, которая проводит официальную и практическую политику, враждебную Кубе», — добавил он.

Фернандес де Коссио также подчеркнул, что власти Кубы считают незаконным, что США оккупируют провинцию Гуантанамо, в которой и находится судно. На фоне этой ситуации государство не одобряет действия Штатов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что корабли Северного флота РФ прибыли с неофициальным визитом в порт Гаваны, закончив учения по применению высокоточного ракетного оружия.