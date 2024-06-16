Летний букет с любовью: какие цветы дарить в июне

В июне лучше всего дарить ромашки и васильки

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

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Особое внимание стоит обратить на луговые виды.

В первый месяц лета природа расцветает и начинать бурлить самыми яркими красками — распускаются чудесных оттенков цветы, которые точно будут радовать глаз ваших близких. Так какие букеты лучше всего дарить в июне?

Мальва

Каждый хотя бы раз в жизни видел эти очаровательные цветы — они достаточно неприхотливы и порой растут в лугах, рядом с дачными участками. Их бутоны могут быть самых различных оттенков - и розовых, и шоколадных, и желтых.

Мальва символизирует воплощение далекой и самой заветной мечты, которая рано или поздно, но все равно сбывается.

Ромашки и васильки

Чудесное сочетание нежных белых ромашек и ярко-синих васильков порадуют любого — вместе они создают необыкновенной красоты сочетание. Оба цветка начинают распускаться в июне.

Ромашка — символ любви и верности, чистоты и невинности, а васильки — искренности и постоянства.

Лилии

Большой популярностью среди цветов пользуются лилии. Бывают они и белые, и красные, и оранжевые, и лимонные — встречаются самые необычные оттенки. Эти цветы делятся на разные подвиды, однако их всегда можно отличить по узнаваемому бутону с шестью лепестками.

В Стране восходящего солнца — в Японии — это растение означает власть, гордость, отвагу и смелость. В Китае же лилии стали знаком духовности и возвышенности.

Розы

Розы считаются вечной классикой - эти нежные и изысканные цветы почти всегда выбирают в качестве подарка на самые трепетные и торжественные события в жизни. Однако преподнести их, конечно, можно и без повода.

Розы всегда будут актуальны, но в июне их можно найти в особенном многообразии.

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