Влияет на здоровье: какие болезни вызывает одиночество

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Ученые выявили, что помимо психических проблем, у человека возникают и физиологические недуги.

Ученые из Пенсильванского государственного университета в США выявили, что одиночество может навредить здоровью человека. Об этом сообщили в журнале Health Psychology.

Исследование показывает, что длительное чувство одиночества способно повысить риск сердечных заболеваний на 29%, инсульта — на 32% и деменции (у пожилых) — на 50%. Кроме того, у таких людей чаще возникает депрессия и другие психические расстройства.

Ученые также установили, что даже ощущение кратковременного одиночества так или иначе влияет на физическое состояние человека. Для этого они провели опрос у 1538 добровольцев в возрасте от 35 до 65 лет. Участники должны были сообщать о возникающем ощущении, и оценить уровень стресса вместе со своим настроением.

Оказалось, что у тех, кто испытывал одиночество, проявлялись такие симптомы, как усталость, головные боли и тошнота.

«Наше исследование показывает, что даже ежедневные изменения в ощущении одиночества могут существенно влиять на здоровье человека», — подчеркнул профессор Дэвид Альмейда.

Ученые рекомендуют уделять больше внимание своему ежедневному состоянию и разрабатывать стратегии для улучшения социальной связи у тех, кто сталкивается с таким чувством.

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