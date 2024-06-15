«Прекратится»: как Катя Лель контролирует общение бывшего мужа с дочерью

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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С супругом певица рассталась после 15 лет брака в 2023 году.

Знаменитая певица Катя Лель, исполнительница хита «Мой мармеладный» и заядлая любительница историй об инопланетянах, рассказала, как проходит общение ее дочери Эмилии и бывшего супруга бизнесмена Игоря Кузнецова. Приоткрыла завесу личной жизни звезда во время шоу с Лерой Кудрявцевой на федеральном канале.

В браке знаменитости пробыли около 15 лет, однако после долгой совместной жизни все же разошлись — в 2023 году стало известно о расставании пары. Как оказалось, причиной стало поведение предпринимателя. Мужчина часто изменял артистке, а также злоупотреблял алкогольными напитками.

Терпеть Катя Лель не стала и приняла решение пресечь отношения, даже несмотря на то, что от Кузнецова у нее подрастала дочь Эмилия. Ограничивать общение ребенка и отца певица, однако, не стала — сейчас девочка может встречаться с папой несколько раз в неделю. Только для этого существует одно условие.

«Если дочь хоть раз скажет, что папа был нетрезвый, то общение прекратится», — сказала исполнительница.

Несколько раз она пыталась закодировать мужа, но тот отрицал свою зависимость от спиртного и все старания певицы шли коту под хвост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Лель призвала дружить с инопланетянами.