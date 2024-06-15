«Иногда лучше молчать, чем говорить»: Бузова публично приложила Баскова

У Ольги Бузовой и Николая Баскова возник конфликт на «Премии МУЗ-ТВ»

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Артист позволил себе двусмысленную шутку на выступлении певицы.

Певица Ольга Бузова и народный артист России Николай Басков устроили разборки во время музыкальной премии. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Началось все с того, что Бузова появилась на сцене из клетки в форме большого сердца, а ее костюм был облегающим и сияющим. Басков в роли ведущего не смог себя и пошутил, упомянув скандал с участием Бузовой, когда она появилась в откровенном костюме на выступлении в День защиты детей.

«Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», — сказал он.

Бузова решила не оставаться в стороне и ответила артисту спокойно, но не без колкостей.

«Да, хороших ведущих реально мало осталось», — прокомментировала певица.

Никто не стал акцентировать на этом внимание дальше и шоу продолжилось. Но потом Бузова упомянула ситуацию в своем Telegram-канале, где поделилась с поклонниками, насколько ее задела реакция Баскова.

«И кстати, в который раз убеждаюсь. Даже если у тебя микрофон в руках, и, если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе.