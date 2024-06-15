Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Данные о пункте временной дислокации противника были получены с помощью авиаразведки.

Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом агентству РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Данные о дислокации объекта — в селе Бугаевка Чугуевского района Харьковской области — были получены от агентурных источников, а после проверены авиаразведкой. Собеседник издания отметил: в пункте врага также находились иностранные наемники.

«Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы», — сказал Марочко.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по целям ВСУ и поразили хранилище Storm Shadow.