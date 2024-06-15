«Мозги были по асфальту»: стали известны подробности аварии в Благовещенске

Мама погибшего подростка в ДТП в Благовещенске: там мозги были по асфальту

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Мама погибшего подростка была на месте ДТП.

Мама погибшего при ДТП в Благовещенске 14-летнего подростка Ольга Кошевая рассказала 5-tv.ru подробности этой ужасной трагедии.

«Он шел в компании из 6-7 человек, примерно, ну я так понимаю, по тротуару в магазин купить вкусняшки и идти на футбольное поле, как он мне всегда говорит. Это было и на видео представлено», — сказала мама мальчика.

Подросток просто шел с друзьями по тротуару. Группа смеялась и шутила, а потом в них влетела машина.

«Успела отскочить только девочка, остальных всех раскидало, как в боулинге фишки», — поделилась Елена.

Кроме несовершеннолетних под колеса попала супружеская пара. Рядом с сыном Кошевой лежал глава семейства. Он был еще жив и его госпитализировали, но в больнице пострадавший скончался. Его супруга умерла на месте.

«Там мозги были по асфальту. Я на месте присутствовала, я это все видела», — рассказала мама погибшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое пострадавших при ДТП в Благовещенске умерли в больнице.