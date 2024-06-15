Силы ПВО сбили несколько беспилотников в Ростовской области

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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В одном здании выбиты стекла. Какие еще разрушения были зафиксированы?

Силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в районе города Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Обломки БПЛА упали на промышленную площадку, а в нежилом здании были повреждены стекла. Пострадавших после атаки нет. Об этом сообщил местный губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Около четырех утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА», — написал глава региона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подъезд жилого дома обрушился после атаки ВСУ на Белгородскую область.