Двое пострадавших при ДТП в Благовещенске умерли в больнице

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Один из потерпевших находится в крайне тяжелом состоянии.

Двое пострадавших при ДТП в Благовещенске скончались в больнице. Одной из умерших оказалась 50-летняя женщина. Вторым стал 15-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приамурья.

Корреспондент «Известий» Елена Болотина рассказала сайту 5-tv.ru, что врачи сделали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Еще 32-летняя девушка и 14-летний подросток находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Двух других пациентов переведут в травматологию. Они в тяжелом состоянии.

На месте аварии образовалось четыре стихийных мемориала. Туда несут цветы, игрушки, свечи и воздушные шарики. Люди приходят к месту ДТП семьями. Они плачут и молчат, а проезжающие мимо машины в знак солидарности сигналят людям.

Автомобиль в Благовещенске Амурской области на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, в результате несколько человек пострадали.

По информации источника 5-tv.ru, авария произошла на улице Василенко. Минивен въехал в мотоцикл, а затем оказался на тротуаре.

Три человека, включая двух несовершеннолетних, погибли сразу. На место происшествия выдвинулись восемь бригад скорой помощи. Шестерых пострадавших доставили в больницу.

Фото, видео: 5-tv.ru

Следствие считает, что водитель машины находился в нетрезвом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Благовещенске задержали.