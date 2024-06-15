Новый удар по Boeing: НАСА придется спасать экипаж Starliner с МКС

Фото: www.globallookpress.com / Joel Kowsky/Nasa

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На космическом борту обнаружили утечки.

Возможно, НАСА придется спасать экипаж Starliner компании Boeing с МКС. Это может нанести новый «неприятный удар» по корпорации на фоне прошлых скандалов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Кораблю продлили пребывание на орбитальной станции. Он сможет покинуть МКС не ранее 22 июня. НАСА же сообщали о дополнительном времени, которое может понадобиться для «завершения процедур по подготовке отстыковки».

Через несколько часов после отсоединения Starliner от ракеты-носителя и после стыковки НАСА на космическом борту заметили утечки. Также стало известно, что у корабля отказали четыре двигателя.

Эксперты издания считают, что, возможно, НАСА придется организовать спасательную операцию, чтобы вытащить экипаж Starliner. В последнее время у Boeing и так много неудач и инцидентов с самолетами. Эта же ситуация может нанести еще более сильный удар по корпорации.

Последнее время вокруг Boeing скандалы разгораются один за другим. Самолеты авиагиганта становятся участниками происшествий. Так, один из бортов экстренно сел в США — во время взлета у него оторвалась крышка двигателя. В январе у еще одного пассажирского судна Boeing в воздухе отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

Обвинивший компанию в некачественной сборке самолетов бывший инженер Boeing Джон Барнетт был найден мертвым. Позже внезапно умер еще один информатор Джошуа Дин. Он накануне смерти заявил о некачественной сборке самолетов 737 MAX

Ранее 5-tv.ru писал, что запуск первого пилотируемого корабля Boeing к МКС отменили.