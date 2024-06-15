FPV-дроны не оставляют шанса ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз с использованием ударного FPV-дрона российские беспилотники поразили вражеский опорный пункт.

На ореховском направлении основное поражение целей осуществляется силами артиллерии группировки — по координатам, переданным от расчетов БПЛА. В большинстве случаев это дальние позиции ВСУ — от десяти километров, где противник, как ему думается, чувствует себя в безопасности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины.

Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.