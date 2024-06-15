Ураганный удар: лучшее видео из зоны СВО
Опубликованы кадры, как расчет РСЗО «Ураган» бьет по командному пункту ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские военные продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
На этот раз расчет РСЗО «Ураган» при выполнении огневых задач нанес удар по командному пункту ВСУ. Выявить цель помогла воздушная разведка — с высоты удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и военной техники.
Расчеты РСЗО на дежурстве находится круглосуточно. В полной боевой готовности. Новая задача может поступить в любой момент. И, как только звучит команда, расчеты «Ураганов» выезжают из укрытия и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.