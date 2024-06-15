Из-под завалов обрушившегося дома в Шебекино достали тела четырех людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Спасатели продолжают разбор завалов на месте трагедии.

Число погибших при ударе ВСУ по жилому многоквартирному дому в Шебекино выросло до четырех человек. Информация об этом следует из сообщения МЧС России.

Ранее сообщалось, что спасатели достали из-под завалов дома двух человек — женщину и мужчину. Позже стало известно об еще одном найденном теле. Сейчас же пресс-служба написала обновленные данные.

«В Шебекино найден еще один погибший», — говорится в публикации МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется также, что половина завалов была разобрана. Известно также о семи пострадавших.

За минувшие сутки при обстреле Белгородской области скончались шесть человек. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Один местный житель погиб в селе Муром при атаке дрона-камикадзе на его автомобиль, а еще одна женщина погибла в результате прилета снаряда РСЗО в ее дом.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Благовещенске.