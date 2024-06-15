Мелони и Папа Римский это запомнят: состояние Байдена шокировало гостей саммита G7

Фото: www.globallookpress.com / Felice De Martino

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Понтифик был крайне удивлен выходкой 81-летнего президента, а итальянский председатель Совета министров не смогла сдержать смех.

Президент США Джо Байден прилетел к своим союзникам на саммит G7 в Италии. Один из дипломатов сообщил, что глава Белого дома находился в этот момент в своем наихудшем состоянии за все время. Другой делегат отметил, что поступки Байдена на встрече оказались постыдными. Об этом пишет издание New York Post.

Публике запомнились два основных эпизода, когда дедушка Джо повел себя, мягко говоря, странно.

Первая ситуация произошла с председателем совета министров Италии Джорджи Мелони. Когда американский лидер ее увидел, то решил поздороваться необычным способом. Он подошел к политику и отдал ей честь.

Второй «жертвой» американского лидера стал Папа Римский Франциск. С ним президент США тоже решил поздороваться необычным способом. По всей видимости, Байден уже забыл про существование рукопожатий, поэтому политик приблизился вплотную к понтифику, прижавшись своим лбом к его голове. Папа Римский удивился и неловко похлопал лидера Штатов по руке. Сопровождающие священнослужителя не смогли сдержать свою улыбку.

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

Кроме этого Байден почему-то пропустил ужин, который состоялся в роскошном отеле на юге Италии. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала эту ситуацию.

«Планируется много встреч и заседаний, президент, безусловно, будет занят в течение нескольких дней, поэтому я бы не стала придавать слишком большое значение тому, что он не будет присутствовать на ужине», — сказала Жан-Пьер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что охранники Байдена жалуются на пса президента.