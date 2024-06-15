Задержан подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Благовещенске

Фото, видео: © РИА Новости; Telegram / Следственное управление СК России по Амурской области / amursledcom; 5-tv.ru

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Правонарушитель находился в нетрезвом состоянии.

Подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом задержали в Амурской области. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

Правоохранители задержали 59-летнего мужчину. Его подозревают в нарушении пункта «а» части шесть статьи 264 УК РФ. (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Фото, видео: © РИА Новости; Telegram / Следственное управление СК России по Амурской области / amursledcom; 5-tv.ruПо данным следствия, подозреваемый управлял машиной в нетрезвом состоянии. На въезде в Благовещенск со стороны села Чигири мужчина заехал на тротуар и сбил пешеходов. Шестерых доставили в больницу, а трое погибли на месте. Двое из них оказались несовершеннолетними.

Следственно-оперативная группа уже осмотрела место происшествия, назначила необходимые экспертизы и допросила свидетелей.

Подозреваемого поместили во временный изолятор. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как машина на высокой скорости вылетела на тротуар и сбила пешеходов в Благовещенске.