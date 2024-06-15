Владимир Путин провел встречу с участниками программы «Время героев». Главное

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

Президент обозначил главную задачу государства по отношению к героям СВО.

Встречу с участниками СВО президент РФ Владимир Путин начал с поздравления — у героя России капитана Сергея Белова сегодня день рождения

«Ему 28 лет. Степан Михайлович, мы вас поздравляем. Как в таких случаях говорят, офицерский подарок передадим протокольно», — обратился к Беглову президент.

На встрече с президентом — фронтовики, военнослужащие и добровольцы, что еще недавно сражались на полях СВО. Теперь они не просто возвращаются к мирной жизни, получают образование, которое позволит им добиться многого.

«Идея организовать вот эту подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась у меня, когда я встречался со студентами ВУЗов, участниками специальной военной операции в Петербурге. Вот, сидел напротив них, слушал что и как они говорят. Там ребята были с тяжелыми ранениями, но все с таким позитивом и настроем», — отметил президент.

Программу «Время героев» президент анонсировал 1 марта. В чем ее суть: те, кто вернулись с фронта, должны во всех смыслах стать элитой российского общества. Возглавлять компании, муниципалитеты, занимать серьезные государственные посты.

«Когда я смотрел на ваших боевых товарищей и разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль — если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого? Ясно, что у нас большая страна, и много людей, и талантливых очень много, но среди всех, кто есть, среди талантливых, есть еще и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях», — сказал глава государства.

83 фронтовика, из которых 20 — Герои России. Рервые слушатели новой программы — гордость мастерской управленцев «Сенеж»

Мастерская «Сенеж» — это филиал Высшей школы РАНХиГС. На ее базе и проходят обучение участники СВО. Здесь слушателям преподают азы госуправления. Занятия состоят из четырех модулей — по 2,5 месяца каждый. Последний сегодняшние выпускники провели на ледоколе.

От Баренцева моря по Северному ледовитому океану — так заканчивался первый семестр их обучения.

На борту — настоящие лектории с преподавателями, книгами и режимом с 09:00 до 09:00. Правда, когда за иллюминатором такой потрясающий вид, взяться за конспекты не так просто

«Мы пишем историю, мы продолжаем ее писать. Надеюсь, каждый из нас, кто получил новые знания, применит их на практике», — рассказал участник СВО Константин Яшин.

Алексей Бондарев свое имя в историю точно вписал. Он один из тех, кто штурмом освобождал Артемовск. В боях потерял ногу. Новая кадровая программа «Время Героев» для него — возможность найти себя в мирной жизни и снова построить карьеру

«В очередной раз понял, что нет ничего невыполнимого. Все человек может, главное — захотеть. Все ограничения — они в голове», — уверен Бондарев.

Пока ветераны СВО учатся, они получают зарплату, за ними сохраняются их должности, рабочие места.

Александр Шляпников, командир зенитно-ракетной бригады, и сейчас на связи со своим подразделением. После первого этапа обучения он вернется на фронт.

— Вы, наверное, тоже узнаете, как сейчас обстоят дела на фронте? Поддерживаете связь?

— Да, конечно, ежедневно начальник штаба, который остался за меня, он докладывает. Мы два раза в сутки, утром и вечером, все под контролем. Никто не брошен.

По новой программе обучаются герои со всех уголков России — от Хабаровска до Пскова. Преподавание на высочайшем уровне. Наставники бывших военнослужащих — ведущие российские политики: депутаты Госдумы, губернаторы, министры.

«Нам есть что сказать, чем поделиться с ребятами с точки зрения и опыта, и управленческих решений, и наших международных подходов», — отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Программа обучения рассчитана на два года. Участников СВО поддержат и на следующем этапе — поиска работы. От администраций и госучреждений уже поступают конкретные предложения. Есть, из чего выбрать.

«Сейчас каждый из вас может принять решение, хочет он оставаться на военной службе или посвятить себя какой-то деятельности на служение Отечеству, на гражданке. Начальник Генштаба, он исходит из того, что, конечно, я могу принять решение и кого-то перевести на гражданку, но, правда, говорит, ребят хороших нам тоже оставьте. Я сделаю так, как вы для себя решите», — подчеркивает президент.

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышев на СВО ушел добровольцем — в звании сержанта. Теперь проходит обучение по программе. Президент дает понять: такие люди власти нужны

— С 2016-го по 2021-й год я был мэром города Краснодар.

— Были мэром Краснодара? Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение.

Программа время героев только набирает обороты. Но это не единственная мера поддержки для участников СВО

«В зоне спецоперации находится почти 700 тысяч военнослужащих РФ. Программа „Время героев“ рассчитана на тех людей, которые хотят, готовы, имеют какую-то подготовку базовую, образование высшее, хотят претендовать на карьерный рост в самом хорошем смысле этого слова. Но далеко не у всех из 700 тысяч есть такое образование и даже такие амбиции. Разные люди по-разному смотрят на свою жизнь, на то, что они хотели бы делать в будущем. Это сложная вещь. Задача государства — поддержать людей, которые оказались в тяжелых условиях», — заверил Путин.

В 1980-е люди, что возвращались из Афганистана, в 1990-е — из Чечни, оставленные государством один на один с собственными проблемами, нередко не могли найти себя в мирной жизни. Сегодня страна уже не хочет повторять этих исторических ошибок и дает понять героям: теперь точно пришло их время.